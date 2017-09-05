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05.09.2017 11:45

Самым активным друзьям Мурманского областного краеведческого музея вручён приз «Аметистовый кристалл»

В День знаний состоялась ежегодная церемония вручения переходящего приза Мурманского областного краеведческого музея – «Аметистовый кристалл».

Каждый год награда вручается школе, которая активнее всех сотрудничает с музеем. По итогам учебного 2016-2017 года самыми активными гостями музея и участниками музейных занятий признаны ученики гимназии № 3 г. Мурманска.

На торжественной линейке в честь Дня знаний сотрудник Мурманского областного краеведческого музея Татьяна Мальцева поздравила всех присутствующих с новым учебным годом, поблагодарила школьников и учителей за активное посещение краеведческого музея и вручила директору гимназии №3 Татьяне Девятковой залуженный приз. В течение всего года почетная награда будет храниться в школе.

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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