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05.09.2017 11:30

"LANTI-TRAIL 2017". Забег по пересеченной местности пройдет в Мурманской области

9 сентября 2017 года на горнолыжном комплексе «Гора Крестовая» будет проходить забег по пересеченной местности «LANTI-TRAIL 2017».(6+)
Маршрут гонки будет проходить по уникальному историческому ландшафту, включающему в себя несколько древних памятников истории Кандалакши. Участникам предстоит покорять гору Крестовую, получившую свое название еще при поморах, после того, как на ней был установлен крест как символ установления христианской религии. Именно с высоты горы Крестовой участникам откроется потрясающая панорама на бухту Кандалакшского залива Белого моря.
Основная же часть пути будет пролегать вдоль прибрежной полосы. Эта часть трассы называется «экотропой» и является излюбленным маршрутом для многих туристов и гостей города, так как ведет напрямую к одному из древнейших археологических памятников России – каменному лабиринту «Вавилон», датируемому II тысячелетием до нашей эры. Несмотря на обустроенность, экотропа как и вся дистанция не даст вам расслабиться ни на секунду, переходя из комфортной утоптанной лесной дорожки в наполненную камнями и корнями узкую горную тропку, выводящую вас прямо на скалы к обрыву.
В противовес «удобному» прошлогоднему трейлу трасса будет наполнена нешуточными подъемами и каменистыми спусками. Тем не менее мы постарались проложить маршрут таким образом, чтобы каждому из участников подарить неизгладимые впечатления не только от спортивной составляющей, но и от созерцания великолепия северной природы.

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