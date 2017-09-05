Министерство образования и науки Мурманской области предоставило субвенции муниципалитетам региона на учебные расходы дошкольных образовательных учреждений на сумму 17267675,00 руб.



250 000,00 г.Апатиты с подведомственной территорией

135 400,00 г.Кировск с подведомственной территорией

800 000,00 г.Мончегорск с подведомственной территорией

500 000,00 г.Оленегорск с подведомственной территорией

60 000,00 г.Полярные Зори с подведомственной территорией

200 000,00 ЗАТО Заозерск

5 935 175,00 ЗАТО Александровск

4 419 000,00 ЗАТО Североморск

268 100,00 Кандалакшский район

100 000,00 Кольский район

4 600 000,00 Печенгский район



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