Министерство образования и науки Мурманской области предоставило субвенции муниципалитетам региона на учебные расходы дошкольных образовательных учреждений на сумму 17267675,00 руб.
250 000,00 г.Апатиты с подведомственной территорией
135 400,00 г.Кировск с подведомственной территорией
800 000,00 г.Мончегорск с подведомственной территорией
500 000,00 г.Оленегорск с подведомственной территорией
60 000,00 г.Полярные Зори с подведомственной территорией
200 000,00 ЗАТО Заозерск
5 935 175,00 ЗАТО Александровск
4 419 000,00 ЗАТО Североморск
268 100,00 Кандалакшский район
100 000,00 Кольский район
4 600 000,00 Печенгский район
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