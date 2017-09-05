Более 700 мурманчан стали гостями областного краеведческого музея в День открытых дверей

В Мурманском областном краеведческом музее состоялся традиционный День открытых дверей, посвященный общероссийскому празднику - Дню знаний.

Все желающие смогли познакомиться со стационарными экспозициями и временными выставками музея. Мурманчане узнали о географическом положении, особенностях климата и обитателях Кольского полуострова, а также о повседневной жизни этносов. Особый интерес у участников мероприятия вызвали мастер-классы по изготовлению открытки и созданию поморского оберега.

Для студентов Мурманского педагогического колледжа состоялась демонстрация учебной программы «Природа Мурманской области».

Более 700 мурманчан стали гостями мероприятий областного краеведческого музея.



/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/



