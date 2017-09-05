Кировчанке исправительные работы заменены на лишение свободы

В соответствии с ч.4 ст.50 УК РФ в случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание лишением свободы из расчета один день лишения свободы за три дня исправительных работ.

Прокуратурой г.Кировска поддержано представление Апатитского межрайонного филиала уголовно-исполнительной инспекции в г.Кировске о замене исправительных работ осужденной Д. на лишение свободы, в связи с тем, что женщиной злостно нарушались обязанности, возложенные на неё приговором суда.

Осужденная знала об обязанностях, возложенных на нее судом при назначении наказания в виде исправительных работ, а также порядок отбывания наказания, но обязанности не исполняла, на работу не выходила, совершала прогулы.

Таким образом, в отсутствие каких-либо уважительных причин она уклонилась от отбывания наказания в виде исправительных работ.

Мировым судьей судебного участка г.Кировска рассмотрены все обстоятельства по данному делу и вынесено постановление о замене наказания Д. на лишение свободы с отбыванием наказания в колонии поселении.



/ Прокуратура Мурманской области /