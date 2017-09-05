Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
05.09.2017 10:30

Жителей Кольского района приглашают сдать нормативы ВФСК ГТО в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации»

«Кросс Нации» - это самое масштабное по  количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории Российской Федерации. В соревнование могут принять участие граждане всех возрастов и любым уровнем спортивной подготовки. С каждым годом «Кросс Нации» становится все более значительным событием в спортивной жизни всей страны.
16 сентября 2017 года в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс Нации» все желающие смогут принять участие в тестировании выполнения норматива «Бег на длинные дистанции» Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО.

/Отдел культуры администрации Кольского района/


← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.78
Евро = 68.73
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.