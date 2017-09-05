Жителей Кольского района приглашают сдать нормативы ВФСК ГТО в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации»

«Кросс Нации» - это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории Российской Федерации. В соревнование могут принять участие граждане всех возрастов и любым уровнем спортивной подготовки. С каждым годом «Кросс Нации» становится все более значительным событием в спортивной жизни всей страны.

16 сентября 2017 года в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс Нации» все желающие смогут принять участие в тестировании выполнения норматива «Бег на длинные дистанции» Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО.



/Отдел культуры администрации Кольского района/





