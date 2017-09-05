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05.09.2017 10:00

Двое жителей Североморска, обвиняемые в покушении на дачу взятки сотрудникам ДПС, предстанут перед судом

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовных дел в отношении двух жителей города Североморска Мурманской области. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).
В ходе предварительного следствия по уголовным делам установлено, что в июне 2017 года обвиняемый, 1966 года рождения, желая избежать административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.12.37 и ст.12.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, передал сотруднику ДПС взятку в сумме 1000 рублей.
В июле 2017 года в вечернее время обвиняемый, 1959 года рождения, желая избежать административной ответственности по ст.12.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, передал сотруднику ДПС взятку в сумме 1000 рублей.
Сотрудники полиции отказались от получения взятки и доложили о случившемся в дежурную часть, чем пресекли незаконные действия злоумышленников.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
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