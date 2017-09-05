Муниципалитетам Мурманской области предоставлена субвенция на ежемесячную жилищно-коммунальную выплату специалистам муниципальных учреждений

Минсоцразвития Мурманской области предоставило муниципалитетам субвенцию на ежемесячную жилищно-коммунальную выплату специалистам муниципальных учреждений на сумму 9667432,02 руб.
|Ковдорский район
|193 461,64
|г. Мончегорск с подведомственной территорией
|100 000,00
|г. Оленегорск с подведомственной территорией
|600 000,00
|г. Полярные Зори с подведомственной территорией
|145 910,00
|ЗАТО Александровск
|138 060,38
|ЗАТО г. Североморск
|1 200 000,00
|ЗАТО п. Видяево
|890 000,00
|Кандалакшский район
|1 400 000,00
|Кольский район
|1 500 000,00
|Печенгский район
|2 100 000,00
|Терский район
|1 400 000,00