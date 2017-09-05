Плановые отключения в Мурманске на 5 сентября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 сентября.



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 23.59 ул. Нахимова, 8



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Лобова, 26, 28

ул. Героев Рыбачьего, 4



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

10.00 – 13.00 пр. Кирова, 38



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.





/Администрация города Мурманска/