Корабли Северного флота сформировали ударную группу в Баренцевом море

На Северном флоте продолжаются мероприятия плановой проверки боеготовности сил и войск в летнем периоде обучения. Накануне по вводной в Баренцево море вышли тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», а также ряд кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Корабли отработали выход из главной базы по протраленному фарватеру, освобождённому от условных мин. В морских полигонах боевой подготовки Северного флота крейсер «Пётр Великий» и эсминец «Адмирал Ушаков» сформировали корабельную ударную группу для ведения совместных действий по подготовке к нанесению ракетного удара по группировке кораблей условного противника.

За время выхода в море экипажи проведут учение по противовоздушной обороне группы от атак средств воздушного нападения, а также другие учения оборонительной направленности. Планируются тренировки совместных действий с противолодочной и истребительной авиацией, малыми ракетными кораблями Кольской флотилии разнородных сил и подводными лодками. Также будет проведена проверка готовности боевых расчётов к выполнению задач по основному предназначению кораблей.



/Пресс-служба Северного флота/