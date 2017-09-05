Команда Мурманской области участвует во всероссийском форуме "Будущие интеллектуальные лидеры России" в Ярославле

Елена Ямаш.

"Будущие интеллектуальные лидеры России". Путешествие по миру актуальных и востребованных профессий. Команда Мурманской области участвует во Всероссийском форуме в Ярославле. Он собрал 500 одаренных школьников со всей страны - победителей олимпиад, конкурсов в области научно-технического творчества и естественных наук, обладателей патентов и авторов изобретений. Новшество этого года - дистанционное участие команды из Кольского Заполярья в открытом уроке профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ". Для ребят - проектный кейс, реальное инженерное производственное задание, которое нужно выполнить.

Директор Мурманского областного центра дополнительного образования "Лапландия" Сергей Кулаков: "Руководители крупных предприятий, видные ученые рассматривают эти детские проекты, и учат детей погружаться в эту научную среду, а потенциальные работодатели смотрят своих будущих работников, и уже предлагают им работать в крупных корпорациях".





