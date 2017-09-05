В стране стартовал новый партийный проект "Единой России" - "Здоровье — детям"

Светлана Деменева.

На территории Мурманской области он заработал весной. Цель - совершенствование системы детского здравоохранения. На встрече с журналистами в региональном комитете врачи рассказали о пяти направлениях работы. Содействие строительству сети перинатальных центров и доступной среды для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Развитие системы амбулаторных и стационарных детских медицинских организаций и школьной медицины. Популяризация здорового образа жизни.

Главный врач ГОБУЗ "Мурманская детская клиническая больница", региональный координатор проекта "Единой России" "Здоровье - детям" Александр Капиносов: "За период летних каникул детей в школах и пришкольных лагерях посещали специалисты центра медицинской профилактики - как уже сказано было, проведено достаточно много уроков здоровья, в которых приняло участие более 400 детей".







