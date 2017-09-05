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05.09.2017 08:38

Фестиваль "Металлург-2017" прошел в Оленегорске

Елена Сивонен.

Формат - open-air, то есть под открытым небом, на территории Механического завода. Исполнителей тяжелой музыки - известных в рок-кругах металлистов - группы "Нереида", "Таун Тундра", "Мастер", "Изморозь" - город принял впервые. Всего на сцене - семь команд - из Мурманска, Санкт-Петербурга, Москвы - скучать не давали, заряжая поклонников металла - мощной энергией, и эти кадры яркое тому подтверждение.
Блиц-опрос: "Я приехал с друзьями из Мончегорска. Отличное мероприятие. Таких не хватает. Приехал народ со всей области, отлично отдохнули".
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