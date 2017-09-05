Рыбаки Северного бассейна за семь месяцев выловили 430 тысяч тонн водных биоресурсов

Елена Сивонен.

Рыбаки Северного бассейна снова бьют рекорды. За семь месяцев выловили 430 тысяч тонн водных биоресурсов. Почти на 12% больше, чем в прошлом году. Рост, в первую очередь, по треске. А также по ставриде, скумбрии и сардине. Их добывают в водах Марокко и Мавритании. Снижение фиксируют по пикше. Из-за неблагоприятной рыбопромысловой обстановки. В начале года в Баренцевом море были сильные шторма. Ну, а в ближайшее время ждём показателей по сельди. К ее вылову рыбаки приступили в июле.





