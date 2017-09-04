В Мурманске состоялось очередное оперативное совещание в областном правительстве

Елена Сивонен.

Начинаем выпуск с оперативного совещания в правительстве Мурманской области. Как и все последние недели, первый вопрос - подготовка к отопительному сезону. Начало не за горами. Тепло в жилые дома должны подать сразу по отмашке небесной канцелярии, то есть, при понижении температуры.

Слово - сразу министру энергетики и ЖКХ. Сводка по итогам работы межведомственной комиссии. На прошлой неделе - на момент проверки - не всё, мягко говоря, гладко в Кировске. Технически дома готовы, но документально оформлены лишь 46. Это 17% от общего числа. Глава - на связи.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Почему у вас такая ситуация с паспортами готовности домов - достаточно низкий процент был. Хотя она меняется ежедневно, но всё же мы это на каждом аппаратном отмечаем. И, тем не менее, медленно паспорта оформляются".

Глава администрации муниципального образования г. Кировск Сергей Свинин: "Была небольшая задержка в части формальности оформления паспортов, к концу недели мы этот процесс завершили".

На сегодня готовность 22 муниципалитетов - 100%. Лидеры снова - Апатиты и Мурманск. Водоканал областного центра за счет средств регионального бюджета приобрел 9 машин. Это спецтехника для быстрой ликвидации аварий.

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский: "В целом у нас на сегодняшнюю дату процент подготовки жилого фонда выше, чем в прошлом году".

В предстоящее воскресенье, 10 сентября, в единый день голосования - выборы депутатов местных Советов в ЗАТО Видяево, Ковдорском районе и Териберке. Довыборы - в пяти муниципалитетах. Задача - провести их без эксцессов.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Конечно, я призываю прийти наших земляков на избирательные участки, поучаствовать в выборах, а, значит, поучаствовать в судьбе своего города и поселка".

В повестке федеральной вопрос номер один - новая редакция госпрограммы развития Арктики. Срок реализации продлили до 2025 года. Акцент - на создание Кольской опорной зоны, использование по максимуму потенциала Севморпути и прилегающих речных маршрутов. Нужно наладить внутрироссийский и международный товарообмен. Начать активное освоение запасов полезных ископаемых, в том числе, на континентальном шельфе.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Госпрограмма развития Арктики - это тот документ, согласно которому мы с вами будем жить и трудиться в ближайшие годы. Прошу все органы власти проанализировать внесенные в программу изменения и при необходимости уточнить планы своей дальнейшей работы".

Мурманская область - первый субъект Северо-Запада - примет всероссийскую выставку-форум "Вместе - ради детей". Интерес небывалый. С 6 по 8 сентября. Полтысячи участников. От Якутии до Чечни.

Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "Это съезд профессионалов, которые занимаются проблемами детей, находящимися в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, когда профессиональное сообщество определяет какие-то болевые точки, пытается найти варианты решения, которые в дальнейшем становятся направлением социальной политики".

Культурное событие. Долгожданное. Свою работу официально - начинает выставочный центр Русского музея. В здании областной филармонии. Экспозиция "Красный", поэтический вечер народной артистки Светланы Крючковой.

Шедевры из коллекции Русского музея, его инновационные проекты. Еще один шаг на пути развития культурного туризма в столице Кольского Заполярья. Открытие Центра уже в эту пятницу - 8 сентября.







