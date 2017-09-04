Неофициальный визит норвежской береговой охраны в Мурманск. Военные Королевства почтили память защитников Арктических рубежей

Алексей Елкин.

Сегодня к причалу Мурманского морвокзала встали сразу 2 пограничных корабля. Российский - "Полярная звезда" и норвежский - "Баренцхаф". Так, вслед за совместными российско-норвежскими учениями в Баренцевом море, начался трехдневный неофициальный визит корабля береговой охраны Королевства и главного оперативного командования Вооруженных сил Норвегии. Отмечено - международное сотрудничество пограничных ведомств двух стран является неотъемлемой частью системы обеспечения безопасности в Арктическом регионе.

Начальник пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району Игорь Константинов: "Я очень рад, что у меня есть возможность принять вас в городе-герое Мурманске, тем более, что на прошлом визите мы договорились, что примем вас в Мурманске".

Сотрудник пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району Марина Груздова: "В ходе учений российские и норвежские пограничники совместно отработали действия по поиску и спасению терпящих бедствие на море, а также по тушению пожара на морском судне".

Главным вопросом предстоящего совместного заседания станет оперативный обмен информацией о нарушении правил рыболовства и угрозах безопасности в море. По традиции, визит начался с возложения цветов и венков к памятникам советским войнам, оборонявшим Кольский Север в годы Великой Отечественной войны, и пограничникам, отдавшим свои жизни, стоя на страже интересов государства.



