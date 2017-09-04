Купола собора Андрея Первозванного. 14-летний долгострой в Гаджиево будет завершен. Подарок Урала гарнизону подводников

Светлана Деменева.

В Гаджиево произошло событие, которое местные жители назвали историческим для гарнизона подводников. Здесь провели чин освящения куполов и крестов церкви апостола Андрея Первозванного. Это значит, что в городе появился свой храм. Его ждали 14 лет.

Под колокольный звон на крышу прихода церкви Андрея Первозванного отправляется главный его купол. Операция занимает минуты. Чуть позже с замиранием сердца все следят за ювелирной работой екатеринбуржских мастеров. На огромной высоте внутрь купола нужно установить крест.

Руководитель фонда помощи подводным крейсерам "Екатеринбург" и "Верхотурье" (г. Екатеринбург) Александр Репенков: "Купола сделаны в Свердловской области по древней традиции из осины, из лемеха. Если посмотреть наш Север России - такие купола там стоят уже не одну сотню лет".

Строительство храма началось лет 14 назад. По разным причинам стройка затягивалась. Достроить храм в Гаджиево решено в Екатеринбурге. Это подарок Урала гарнизону подводников.

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия"), член попечительского совета Владимир Мищенко: "Без веры уходить под воду очень сложно. И поверьте, даже в застойные времена - я уж точно знаю - мы уходили под воду, мы и тогда верили в страну, в тех, кто оставался на берегу и в Бога".

Здесь, у храма, построились экипажи подводных лодок. Теперь в соединениях есть помощники командиров по работе с верующими.

Командующий подводными силами Северного флота Владимир Гришечкин: "Практически на каждом корабле, в кают-компании, в столовой личного состава, центральном посту - висят образы".

Гаджиево - единственный гарнизон, где нет своей церкви. Чин освящения куполов и крестов - значит, что она появилась. Построенное здание стало храмом.

Епископ Североморчкий и Умбский Митрофан: "Крест нас сохраняет, и когда над городом возникает крест - на таком возвышенном доминирующем месте этого поселения, базы морской - меняется духовная составляющая. Здесь одерживают победу силы света. Силы тьмы здесь обессилены".

Около храма появился фундамент еще одного здания. Это Воскресная школа для детей. Она будет в таком же стиле, как и храм. Как и приход церкви апостола Андрея Первозванного - начнет работать примерно в конце ноября.

Внутри храм выглядит вот так - отделка начнется, когда выпадет снег и нельзя будет работать на улице. Сейчас готовится проект иконостаса и ищут иконописцев, которые для этого иконостаса напишут иконы.







