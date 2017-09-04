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04.09.2017 18:35

Молодость и знания - энергия будущего. Яркий старт учебного года в городе Полярные Зори

Татьяна Нестерова.

Начало нового учебного года в городе Полярные Зори отметили ярко и весело. Современные творческие идеи в игровой форме - именно такой видят начальную школу в городе атомщиков.
В красочном шествии - первоклассники, учителя, родители, будущие выпускники. Первый шаг в страну знаний - запоминающийся на всю жизнь праздник. Интерактивное театральное представление "День знаний в городе атомщиков".
Директор Кольской АЭС, филиала АО "Концерн Росэнергоатом", заместитель председателя Мурманской областной Думы Василий Омельчук: "Я вас поздравляю с началом учебного года. И первое вам пожелание - чтобы вы до мельчайших подробностей запомнили этот день. Сегодня модно стало учиться. И я желаю вам, чтобы вы сразу привили себе интерес к учению".
Общегородской праздник проходит в рамках образовательного проекта "Школа "Росатома". Для юных северян организованы не только веселая, творческая программа на улице, мультдискотека с ростовыми куклами, но и полезные мастер-классы, выставки, занятия интерактивной физикой, математикой, большое научное шоу в городском Доме культуры.
Ученик 1 гимназии Степан Таран: "Папа работает на Кольской АЭС, мама в 4 школе. - А ты какую выберешь профессию, кем хочешь стать? - Губернатором Мурманска".
"Школа "Росатома"- реальная ступень получения разностороннего, качественного образования и, по сути - современная кузница будущих кадров. Участие юных северян в профильных олимпиадах, конкурсах дает преимущество и при поступлении в крупнейшие опорные вузы страны.
Глава муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией Максим Пухов: "Большое дело, что нашим партнером является Кольская АЭС. Потому что они буквально во всех сферах участвуют в жизни города. И образование - один из примеров того, как они выполняют свою миссию, будучи социально ориентированным предприятием".
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