Молодость и знания - энергия будущего. Яркий старт учебного года в городе Полярные Зори

Татьяна Нестерова.

Начало нового учебного года в городе Полярные Зори отметили ярко и весело. Современные творческие идеи в игровой форме - именно такой видят начальную школу в городе атомщиков.

В красочном шествии - первоклассники, учителя, родители, будущие выпускники. Первый шаг в страну знаний - запоминающийся на всю жизнь праздник. Интерактивное театральное представление "День знаний в городе атомщиков".

Директор Кольской АЭС, филиала АО "Концерн Росэнергоатом", заместитель председателя Мурманской областной Думы Василий Омельчук: "Я вас поздравляю с началом учебного года. И первое вам пожелание - чтобы вы до мельчайших подробностей запомнили этот день. Сегодня модно стало учиться. И я желаю вам, чтобы вы сразу привили себе интерес к учению".

Общегородской праздник проходит в рамках образовательного проекта "Школа "Росатома". Для юных северян организованы не только веселая, творческая программа на улице, мультдискотека с ростовыми куклами, но и полезные мастер-классы, выставки, занятия интерактивной физикой, математикой, большое научное шоу в городском Доме культуры.

Ученик 1 гимназии Степан Таран: "Папа работает на Кольской АЭС, мама в 4 школе. - А ты какую выберешь профессию, кем хочешь стать? - Губернатором Мурманска".

"Школа "Росатома"- реальная ступень получения разностороннего, качественного образования и, по сути - современная кузница будущих кадров. Участие юных северян в профильных олимпиадах, конкурсах дает преимущество и при поступлении в крупнейшие опорные вузы страны.

Глава муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией Максим Пухов: "Большое дело, что нашим партнером является Кольская АЭС. Потому что они буквально во всех сферах участвуют в жизни города. И образование - один из примеров того, как они выполняют свою миссию, будучи социально ориентированным предприятием".







