Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.09.2017 17:10

Губернатор Марина Ковтун призвала земляков в единый день голосования 10 сентября прийти на избирательные участки и поучаствовать в судьбе своих городов и поселков

Сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун напомнила, что в минувшее воскресенье в ЗАТО Александровск прошли дополнительные выборы в Совет депутатов, а через неделю, 10 сентября, в единый день голосования в Мурманской области состоятся выборы депутатов местных Советов в трех муниципальных образованиях – ЗАТО Видяево, Ковдорском районе и Териберке, а также дополнительные выборы депутатов в пяти муниципалитетах – Мурманске, Никеле, Ревде, Варзуге и Коле.

Глава региона отметила, что 31 августа закончился срок выдвижения кандидатов и представления в теризбирком всех необходимых документов для их регистрации. Предвыборная агитация в СМИ закончится в ноль часов 9 сентября. По информации избиркома, нарушений или провокаций не зафиксировано, кампания проходит спокойно и в правовом поле.

«Надеюсь, что сами выборы также пройдут без эксцессов. Прошу всех ответственных лиц, прежде всего глав муниципалитетов, приложить к этому максимальные усилия. И, конечно, я призываю наших земляков обязательно прийти на избирательные участки, поучаствовать в выборах, а значит в судьбе своего города или поселка», - подчеркнула Марина Ковтун.


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.06
Евро = 69
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.