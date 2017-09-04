Подготовка к отопительному сезону: при поддержке областного бюджета «Мурманскводоканал» приобрел девять единиц спецтехники для устранения аварий

Сегодня оперативное совещание в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун начала с уже традиционной темы последних нескольких недель – готовности к началу отопительного сезона. Глава региона отметила, что руководителями местных администраций подготовлены и изданы распоряжения о начале отопительного периода для социальных и образовательных учреждений. При понижении температуры отопление должно быть включено и в жилых домах.



На минувшей неделе областная межведомственная комиссия по подготовке к отопительному периоду работала в Кировске, Апатитах и Мурманске. О результатах проверки этих муниципалитетов доложил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский. По информации министра, работа по подготовке к зиме ведется в штатном режиме, в соответствии с графиками.



Владимир Гноевский особо отметил, что предприятием «Мурманскводоканал» за счет средств областного бюджета в размере более 24 млн рублей приобретено девять автотранспортных средств.



«Это пять автомобилей аварийной службы, оснащенных всем необходимым для устранения аварий, экскаватор, самосвал, илосос и вакуумная машина. Также до конца 2017 года будет приобретена каналопромывочная машина. Эти технические средства позволят в короткие сроки устранять аварии на сетях водоснабжения в городе Мурманске и Кольском районе, что обеспечит повышение качества водоснабжения потребителей», – подчеркнул министр.



В режиме видеотрансляции глава администрации Кировска Сергей Свинин сообщил о том, что в городе оформлено 100% паспортов готовности жилого фонда. Глава апатитской администрации Николай Бова подтвердил, что запас топлива на Апатитской ТЭЦ сформирован в полном объеме. Подтверждение готовности к отопительному сезону дал и присутствовавший на совещании глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.



Марина Ковтун еще раз напомнила главам администраций о необходимости своевременного оформления всех документов для получения паспортов готовности муниципальных образований. Кроме того, губернатор проинформировала, что Северо-Западное управление Ростехнадзора с 4 октября приступает к плановым проверкам готовности муниципальных образований к отопительному периоду. График проверок размещён на официальном сайте ведомства.



На этой неделе областная межведомственная комиссия завершит свою работу проверкой в Североморске.



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