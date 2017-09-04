Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.09.2017 16:40

На борту ледокола-музея "Ленин" в рамках нового учебного года прошли первые занятия по атомной энергии

Андрей Зайцев.

Учебный год начался и в Мурманском информационном центре по атомной энергии. Первые занятия на борту ледокола-музея "Ленин" уже прошли. В частности, впервые организован урок вместе со старшеклассниками и руководством города-героя. Интерактивная игра посвящена мнению северян на тему, что, по их мнению в будущем ждёт атомный ледокольный флот России. Кем и насколько он сегодня востребован. Что такое Северный морской путь для нашей страны. Какую роль играет атомная отрасль в жизни государства.
Руководитель "Информационного центра по атомной энергии" Светлана Блюменталь: "Один из вопросов, который их очень волнует - это вопрос, как устроиться к вам, что нужно знать, заканчивать, чтобы вернуться и попасть на работу на ваши предприятия".
У руководства Мурманска и информационного центра за 7 лет сотрудничества партнёрские отношения уже перетекли в дружеские. Светлана Блюменталь одной из первых получила награду за патриотическое воспитание молодёжи. И сотрудничество будет продолжаться. Тренинги, мастер-классы, встречи с профессионалами атомной промышленности - всё это, безусловно, положительно влияет на завтрашних абитуриентов.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Очень интересная форма занятий. Поэтому школьники разного возраста приходят сюда с желанием. Да и само нахождение на ледоколе "Ленин" уже вдохновляет. Интересные занятия, наши участники благодарят руководителей центра за ту работу, которая проходит".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.06
Евро = 69
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.