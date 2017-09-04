На борту ледокола-музея "Ленин" в рамках нового учебного года прошли первые занятия по атомной энергии

Андрей Зайцев.

Учебный год начался и в Мурманском информационном центре по атомной энергии. Первые занятия на борту ледокола-музея "Ленин" уже прошли. В частности, впервые организован урок вместе со старшеклассниками и руководством города-героя. Интерактивная игра посвящена мнению северян на тему, что, по их мнению в будущем ждёт атомный ледокольный флот России. Кем и насколько он сегодня востребован. Что такое Северный морской путь для нашей страны. Какую роль играет атомная отрасль в жизни государства.

Руководитель "Информационного центра по атомной энергии" Светлана Блюменталь: "Один из вопросов, который их очень волнует - это вопрос, как устроиться к вам, что нужно знать, заканчивать, чтобы вернуться и попасть на работу на ваши предприятия".

У руководства Мурманска и информационного центра за 7 лет сотрудничества партнёрские отношения уже перетекли в дружеские. Светлана Блюменталь одной из первых получила награду за патриотическое воспитание молодёжи. И сотрудничество будет продолжаться. Тренинги, мастер-классы, встречи с профессионалами атомной промышленности - всё это, безусловно, положительно влияет на завтрашних абитуриентов.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Очень интересная форма занятий. Поэтому школьники разного возраста приходят сюда с желанием. Да и само нахождение на ледоколе "Ленин" уже вдохновляет. Интересные занятия, наши участники благодарят руководителей центра за ту работу, которая проходит".







