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04.09.2017 16:35

Награда нашла героя. В Североморске сегодня торжественно вручили подарок и благодарности ученику 8 класса первой школы Егору Фисенко

Светлана Деменева.

Летом, отдыхая на каникулах в Калининграде, он спас тонущую женщину. Это случилось на озере Верхнее, где было много людей. Но в воду бросился именно Егор. Он не считает свой поступок чем-то особенным. Неохотно дает интервью и даже отказался выйти в центр школьного зала для вручения наград. Поэтому все пришлось получать его маме, Татьяне Фисенко. Она призналась, что о поступке сына узнала самая последняя в семье.
Мама Егора Фисенко Татьяна Фисенко: "Скрывали от меня родственники - не хотели волновать - бабушка и муж. Узнала случайно - позвонили друзья из Калининграда, из нашего родного города, с поздравлениями - и я была в таком легком шоке. Первое, что я подумала - слава Богу, что не утонул. Потому что человек в таком состоянии может совершать любые действия".
Егор Фисенко почти профессионально 2 года занимался плаванием - только директору школы рассказал, что понадеялся на физику. Вода выталкивала и помогла выплыть. Со словами благодарности к 14-летнему герою обратились директор школы, сотрудники МЧС и глава администрации ЗАТО Североморск.
Глава администрации ЗАТО г. Североморск Ирина Норина: "Что такое человеческая жизнь - она могла оборваться. Действительно, были и другие люди, который там находились - но никто не отреагировал. Егор слышит столько добрых слов в свой адрес, поэтому стесняется. Мне бы хотелось, чтобы он привык к этому и, может быть, это событие, этот случай поменяет и его отношение к жизни, людям".



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