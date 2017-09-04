В Мурманске открывается информационный семинар по программе приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020»

Информационный семинар по программе приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020» организован органом управления Программы для привлечения большего числа потенциальных партнеров и участников текущего конкурса грантов.



Программа приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020» представляет собой финансовый инструмент, позволяющий развиваться местным и региональным инициативам приграничных территорий восьми регионов из четырех стран – Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа России; губернии Лапландия Финляндии; губерний Финнмарк, Тромс и Нурланд Норвегии, губернии Норрботтен Швеции.



В новом программном периоде, который рассчитан до 2020 года, приоритетными направлениями являются жизнеспособность арктической экономики, природы и окружающей среды; свободная мобильность людей, товаров и знаний.



Второй раунд подачи проектных заявок стартовал 26 июня и завершится 29 сентября 2017 года. В этот раз к рассмотрению принимаются заявки, направленные на развитие бизнеса и малого и среднего предпринимательства; улучшение доступности регионов, развитие устойчивых, в том числе к климатическим воздействиям, сетей и систем транспорта и связи; содействие обустройству границ и управлению ими, приграничной безопасности, мобильности и управлению миграцией.



Информационный семинар открывается 5 сентября в 14.00, протокольная съемка до 15 минут (г. Мурманск, ул. Воровского, 5/23, ГДЦ «Меридиан», IV этаж, конференц-зал).



/ Министерство экономического развития Мурманской области /