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04.09.2017 16:30

Подготовка к отопительному сезону и госпрограмма по развитию Арктики - центральные темы оперативного совещания в правительстве Мурманской области

Елена Сивонен.

Начинаем выпуск с оперативного совещания в правительстве Мурманской области. Как и все последние недели, первый вопрос - подготовка к отопительному сезону. Начало не за горами. Ресурс в жилые дома должны подать сразу по отмашке небесной канцелярии, то есть, при понижении температуры. Министр энергетики и ЖКХ подводит промежуточные итоги работы межведомственной комиссии. На прошлой неделе на момент проверки - не всё, мягко говоря, гладко в Кировске. Технически дома готовы, но документально оформлены лишь 46. Это 17% от общего числа. На сегодня - 100%. Как и еще в 21 муниципалитете. Остальные догоняют. Опасений нет.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я еще раз напоминаю о необходимости своевременного оформления документов для получения паспортов готовности в муниципальных образованиях. Северо-Западное управление Ростехнадзора с 4 октября приступает к плановым проверкам готовности муниципалитетов к отопительному периоду. График проверок размещен на официальном сайте ведомства. На этой неделе областная межведомственная комиссия завершит свою работу проверки начала отопительного сезона готовности в Североморске".
В повестке федеральной вопрос номер один - новая редакция госпрограммы развития Арктики. Срок реализации продлили до 2025 года. Акцент на создание Кольской опорной зоны, использование по максимуму потенциала Севморпути и прилегающих речных маршрутов. Нужно наладить внутрироссийский и международный товарообмен. Начать активное освоение запасов полезных ископаемых, в том числе, на континентальном шельфе.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Думаю, не надо объяснять, что госпрограмма развития Арктики - это тот документ, согласно которому мы с вами будем жить и трудиться в ближайшие годы. Прошу все органы власти проанализировать внесенные в программу изменения и при необходимости уточнить планы своей дальнейшей работы".
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