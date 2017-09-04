В Кировке полицейские в течение двух суток раскрыли кражу из дачного домика

В полицию Кировска обратилась местная жительница 1963 года рождения с заявлением о краже. Пенсионерка рассказала полицейским, что неизвестное лицо проникло в принадлежащий ей дачный дом, повредив входную дверь. Злоумышленник похитил две углошлифовальные машинки, шуруповерт, электролобзик и прожектор, причинив ей ущерб общей суммой 27 тысяч 400 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, сняли отпечатки пальцев и иные следы, оставленные преступником. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники в течение двух суток установили личность подозреваемого в краже. Ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью житель г. Апатиты 1990 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции. Мужчина признался в содеянном. Похищенное из дачного домика имущества сотрудники полиции изъяли у него в ходе обыска по месту жительства. Злоумышленник пояснил, что планировал продать украденные инструменты, но не успел.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый заключен под стражу. Полицейские устанавливают причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений





/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/