В МАГУ начинается обучение волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

5 сентября в Мурманском арктическом государственном университете начинается обучение по программе подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодежи и студентов.



В ориентационно-компетентностном тренинге примут участие 40 кандидатов в волонтеры фестиваля, который пройдет в октябре этого года в Сочи, отобранные почти из 200 желающих стать волонтерами самого масштабного молодежного события года.



Участники через дискуссии и другие интерактивные формы смогут узнать и развить необходимые для успешного участия в фестивале компетенции: эффективные коммуникации, управление конфликтами, организованность, ответственность, межкультурность и эффективную работу в команде.



Программа подготовки волонтёров реализуется Ассоциацией волонтёрских центров России, проводят обучение 14 тренеров, имеющие большой опыт работы в сфере молодёжной политики, в том числе с иностранными участниками на международных мероприятиях.



«Подготовка волонтёров к главному молодёжному событию этого года основывается на лучшем опыте, который был получен нами в ходе проведения XXII зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи, XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 и других крупных событий. Однако фестиваль – это новая уникальная страница в истории волонтёрского движения, ведь он включает в себя не только спортивную, но также культурную и деловую программы. Наша задача – подготовить ребят, которые достойно встретят молодёжь со всего мира и не только расскажут о России, но и покажут её всей душой и сердцем. Мы видим высокую мотивацию волонтёров участвовать и сделать фестиваль по-настоящему родным для каждого гостя», – рассказал сопредседатель Ассоциации волонтёрских центров России Артём Метелев.



В программе подготовки волонтеров фестиваля предусмотрено три этапа обучения: общее и ориентационное, функциональное и объектовое. Они направлены на то, чтобы подготовить волонтеров для работы на международном мероприятии, сформировать у команды навыки эффективной межкультурной коммуникации и развить ключевые компетенции для успешного выполнения функциональных задач.



«Мы постарались в программе затронуть важные темы для волонтёров, помочь им понять свою роль в успехе проведения фестиваля. Нам хотелось бы, чтобы каждый волонтёр, приехав на мероприятие, не только ответственно и профессионально выполнил свои задачи, но и увидел для себя возможность личного ценностного развития», – прокомментировала руководитель тренерской команды Анна Фельдман.



Напомним, что помогать в организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов будет волонтёрский корпус. #ВолонтерамиМира станут 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая «серебряных» волонтёров. Заявочная кампания для претендентов в добровольцы фестиваля завершилась в апреле 2017 года, по ее итогам на сайте russia2017.com было зарегистрировано более 35 тысяч молодых людей. Собеседования с кандидатами проводили 20 центров привлечения и отбора волонтёров XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов по всей стране.



Координацию направления волонтеров Мурманской области на фестиваль осуществляет Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Поддержку в проведении тренинга оказывает Мурманский арктический государственный университет.



Обучение будет проходить в МАГУ 5-6 сентября с 9.00 (г.Мурманск, ул. Егорова, 16, ауд. 406).





/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /