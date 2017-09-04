Выставка «Самая красивая страна» откроется в областном краеведческом музее

6 сентября в 17.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки детского художественного рисунка «Самая красивая страна», приуроченной к Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий.



Выставка проходит в рамках подведения итогов конкурса «Самая красивая страна». Конкурс учрежден Мурмашинской детской школой искусств и Мурманским областным краеведческим музеем. В нем приняли участие 80 ребят.



Посетители увидят лучшие творческие работы учащихся детских школ искусств и Домов культуры города Мурманска и Мурманской области. Излюбленные тематики юных художников – прекрасная и суровая природа Арктики, а также обитатели морских глубин. Работы выполнены в различной технике – участники конкурса использовали гуашь, акварель, пастель, тушь и другие материалы.



После открытия выставки пройдет церемония награждения победителей и участников конкурса по номинациям: «Человек на земле», «Плакат», «Пейзаж», «Иллюстрация».



Выставка работает до 4 октября.



/Мурманский областной краеведческий музей/



