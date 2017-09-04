Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев - в рамках работы с обращениями граждан - проверил состояние одной из лестниц в областном центре

Андрей Зайцев.

В Мурманске - в силу его ландшафтных особенностей - наличие лестниц играют важнейшую роль для населения. Соответственно и их техническое состояние должно быть на жёстком контроле. Не везде всё происходит гладко. Вот и конструкция между домами на улице имени Папанина и проездом Северным до сих пор ждёт своего окончательного ремонта. 2 года назад после обращения граждан реконструкция началась. Качество положенного бетона, пандусов и водоотвода не понравился ни жителям, ни властям. Суд постановил - доделать. Подрядчик - "Кольская строительная компания "Мурман" - до сих пор так и не исправил свои недоработки.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Принято решение расторгнуть с ними все отношения. Найти другого подрядчика через соответствующие процедуры. И уже в судебном порядке взыскивать с нерадивого подрядчика те средства, которые были ему проплачены, но контракт по оплате ещё не закрыт. То есть, те небольшие деньги, которые были ему выплачены в качестве аванса".

Данные микрорайоны областного центра завершали своё строительство вместе с историей Советского Союза. Многое, что недоделано десятилетия назад, приходится приводить в порядок сегодня. За последние 6 лет в областном центре отремонтированы 83 городские лестницы.

Житель дома № 16 на проезде Северный Владимир Панкратов: "Для нас главное, как помните, говорил один политик: процесс пошёл. Это уже хорошо. Значит, нас услышали. Более того, пригласили на это мероприятие".





