В Мурманске после вмешательства Госжилинспекции и регионального ОНФ управляющая компания взялась за свои обязанности

Алексей Елкин.

Вопрос близится к разрешению! Жильцы 4-го подъезда в мурманском доме номер 25 по улице Гагарина рассчитывают на возобновление нормального холодного водоснабжения. Коллективную жалобу они направили в Госжилинспекцию региона и Общероссийский народный фронт. Сегодня представители этих структур на месте убедились в остроте проблемы. В четвертом подъезде трубы забиты по всему стояку и в лучшем случае - вода течет из крана "тонкой ниткой", не доходя до верхних этажей. Налицо факт игнорирования управляющей компанией законных требований жильцов, - восстановить холодное водоснабжение.

Светлана Варя: "У нас были даже перебои такие, что из крана холодной воды текла горячая вода. Были даже такие ситуации. Если пользуется весь стояк - вода до нас не доходит".

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич: "Позиция Народного фронта одна. Если уже взялась управляющая компания работать с домом, так надо работать. А не ждать, пока будут обращения и в прокуратуру, и в государственную жилищную инспекцию. Жители уже вынуждены обращаться в Народный фронт. Это совершенно неприемлемо. И надо работать управляющим компаниям".

Как подчеркнул Максим Сахневич, - в подобных ситуациях нерадивых управляющих жилфондом следует лишать лицензии, а руководство предприятий привлекать к ответственности, вплоть до уголовной. Как пояснили в управляющей организации, к прочистке труб приступят уже во вторник. Прежде, в течение месяца, договаривались с жителями, чтобы все одновременно - в урочный час - были в своих квартирах, обеспечив доступ в помещениям.

Директор технического участка управляющей компании Денис Высоцкий: "Собрали всех. Как сказать. На одно время. Завтра будут проводиться работы по прочистке стояка. Если это не приведет к результату. Соответственно, будем менять весь стояк холодного водоснабжения".

Государственный жилищный инспектор ГЖИ Мурманской области Юрий Гуров: "Будет осуществлена контрольная выездная проверка. В случае если предписание, выданное надзорным органом не будет выполнено или будет выполнено не в полном объеме, управляющая организация будет привлечена к административной ответственности в виде штрафа".





