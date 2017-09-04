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04.09.2017 13:50

Экстремальные гонки по бездорожью. В Кандалакше стартовал "Арктик Трофи 2017"

Юлия Палеева.

Покорить Кольский полуостров за семь дней. Легендарная экстремальная гонка по бездорожью "Арктик Трофи" уже началась. В Кандалакше на двадцать четвертый по счету старт вышло 13 экипажей: шесть команд из Норвегии, по две из Москвы, Мурманска, Апатитов и одна из Кандалакши. Соревнования будут проходить в течение недели, по традиции участникам предстоит преодолеть порядка четырехсот километров и много препятствий в суровой северной лесной местности.
Глава муниципального образования Кандалакшский район и г.п. Кандалакша Михаил Павлов: "То, что оно вновь стартует из Кандалакши, это говорит о том, что Кандалакша за последнее время завоевала статус столицы экстремального спорта Заполярья. Мы желаем всем участникам дойти до финала без потерь, показать на что способны их экипажи и их автомобили".
После недельного заезда по бездорожью водители - экстремалы финишируют в Мурманске. 9 сентября в заполярной столице будет проходить торжественное чествование победителей соревнований.


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