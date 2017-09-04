В Мурманске почтили память погибших во время теракта в Беслане

Елена Ямаш.

В Мурманске в сквере на улице Ленинградской состоялась акция "Помним…", приуроченная к Дню солидарности в борьбе с терроризмом и посвященная жертвам Беслана. Ее организаторы - "Дом молодежи" и комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города. Памятный день был установлен федеральным законом в 2005 году. И приурочен к трагическим событиям, произошедшим в маленьком южнороссийском городке в сентябре 2004 года, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли 334 человек, в основном женщины и дети.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Страшная трагедия, надо помнить о ней всегда. Этому и посвящен наш митинг. Еще раз помнить об этом, стараться заботиться друг о друге. Такие вещи случаются, и, я надеюсь, что они не повторятся больше никогда. Ну, а для меня это огромная трагедия".

В этот день вспоминают и жертв других трагедий - погибших от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в апреле этого года - в питерском метро, в сотнях других террористических актов. День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм.





