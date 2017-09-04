За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести.



01 сентября около 8 часов 10 минут на улице Подгорная водитель, управляя автомобилем «Форд», неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего транспортного средства «Митсубиси» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 25-летний пассажир автомобиля «Форд» обслужен амбулаторно.



03 сентября около 3 часов 20 минут на проспекте Кольском водитель автомобиля «Мерседес» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством «Опель». В результате ДТП 64-летний водитель автомобиля «Опель» обслужен амбулаторно.



03 сентября около 5 часов 10 минут в Снежногорске водитель, управляя автомобилем «Фольксваген» потерял контроль над управлением транспортного средства, допустил наезд на бетонное дорожное ограждение с последующим опрокидыванием автомобиля в кювет. В результате ДТП трое пассажиров автомобиля «Фольксваген» доставлены в медицинское учреждение.



03 сентября около 15 часов 40 минут на 1 км автоподъезда к Мурманску водитель, управляя транспортным средством «Хундай», потерял контроль над управлением транспортного средства и допустил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП 77-летняя пассажирка автомобиля «Хундай» доставлена в медицинское учреждение.



При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 2520 нарушений Правил дорожного движения.



102 нарушения допущено пешеходами, 29 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 23 водителя.



Выявлено 11 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1455 нарушений ПДД. 12 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.



Всего было оформлено 101 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших).



Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.



Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.



Также напоминаем, что для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.



УГИБДД России по Мурманской области



