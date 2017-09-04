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04.09.2017 16:00

«История медицины». Выставка изданий областной научной библиотеке

Издания, представленные на выставке, расскажут об этапах развития медицины и выдающихся врачевателях.
Первый раздел выставки «От знахаря до врача» посвящён основным этапам развития медицины. Здесь читатели найдут информацию о лечении людей со времён первобытного общества и до наших дней, узнают о современных достижениях медицины из книг Дорофеева «Великие лекарства в борьбе за жизнь», Медведя «Болезнь и больные в Древней Руси: от «рудомета» до «дохтура», Пиковера «Великая медицина. От знахарей до роботов-хирургов. 250 основных вех в истории медицины».
Раздел «Страна «Анатомия» содержит информацию о медиках – анатомах. Это зарубежные и отечественные учёные: Авиценна, Леонардо да Винчи, Везалий, Пирогов, Абрикосов. Об их вкладе в науку расскажут книги: «Как же вы устроены, господин Тело?», «Занимательная анатомия, или Что тобой управляет...», «Леонардо да Винчи - анатом», «Исследователи человеческого тела от Гиппократа до Павлова» .
В третьем разделе выставки «Милосердие через жизнь» представлена литература об основоположниках сестринского дела. О первых сёстрах милосердия: Найтингейл, Тучковой, Бакуниной.
Выставка работает в зале отраслевой литературы по 1 октября.
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/Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека/
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