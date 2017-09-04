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04.09.2017 15:45

В Кандалакше за грабеж задержаны две местные жительницы

3 сентября 2017 года в дневное время в дежурную часть отдела полиции г. Кандалакша поступило сообщение от администратора магазина о том, что две женщины открыто похитили с прилавка товар - несколько бутылок алкогольной продукции и продукты питания, после чего скрылись в неизвестном направлении.
Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых в совершении данного преступления – ими оказались жительницы г. Кандалакша 1975 и 1976 годов рождения – и передали ориентировку на розыск всем нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования. В результате совместной работы сотрудниками ППС и Росгвардии злоумышленницы были обнаружены по месту жительства одной из подозреваемых, задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

/Управление Росгвардии по Мурманской области/
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