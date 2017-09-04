В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 30.08.2017 №1330 «О проведении регионального этапа Всероссийских соревнований обучающихся по спортивному ориентированию» 24 сентября 2017 года учреждением проводится региональный этап Всероссийских соревнований обучающихся по спортивному ориентированию.



Соревнования проводятся в целях развития спортивного ориентирования в образовательных организациях Мурманской области, подготовки команд к участию во Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию и Баренцевых летних играх.



Предварительные заявки на участие в Соревнованиях направляются

не позднее 19 сентября 2017 года по электронной почте turcenter@laplandiya.org.



К участию в Соревнованиях допускаются команды образовательных организаций Мурманской области в составе 8 спортсменов (независимо от возрастной категории) и 1 представителя команды. От одной образовательной организации допускается не более двух команд.



Соревнования проводятся по следующим возрастным категориям:



М 12, Ж 12, мальчики, девочки 11-12 лет (2006-2005 годов рождения);

М 14, Ж 14, мальчики, девочки 13-14 лет (2004-2003 годов рождения);

М 16, Ж 16, юноши, девушки 15-16 лет (2002-2001 годов рождения);

М 18, Ж 18, юноши, девушки 17-18 лет (2000-1999 годов рождения).



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/



