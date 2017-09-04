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04.09.2017 12:40

Тяжёлый подводный крейсер «Дмитрий Донской» прибыл в Северодвинск

В Беломорскую военно-морскую базу вернулся тяжёлый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения (ТАРПКСН) «Дмитрий Донской». Экипаж подводной лодки более 3-х месяцев находился вне пункта постоянного базирования - участвовал в Главном военно-морском параде на День ВМФ в Кронштадте и выполнял задачи боевой подготовки в Баренцевом море.
На причале в Северодвинске экипаж ТАРПКСН «Дмитрий Донской» встречал командир Беломорской ВМБ контр-адмирал Аркадий Романов, который в своё время командовал этим крейсером. Командир БелВМБ принял доклад командира корабля капитана 1 ранга Олега Цыбина об успешном выполнении поставленных задач и прибытии в пункт постоянного базирования, поздравил  подводников с возвращением домой и поблагодарил за службу.
Тяжёлый подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской» является самой большой в мире действующей подводной лодкой. Его длина превышает 170 метров, ширина – 23 метра, осадка в надводном положении – около 11 метров, а подводное водоизмещение составляет почти 50000 тонн.
В июле 2017 года крейсер впервые в истории совершил переход в надводном положении из Североморска в Кронштадт. Корабль успешно прошёл Балтийским проливами и по фарватеру Финского залива. 30 июля на рейде Кронштадта ТАРПКСН «Дмитрий Донской» принимал участие в Главном военно-морском параде ВМФ России.

/Пресс-служба Северного флота/
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