Тяжёлый подводный крейсер «Дмитрий Донской» прибыл в Северодвинск

В Беломорскую военно-морскую базу вернулся тяжёлый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения (ТАРПКСН) «Дмитрий Донской». Экипаж подводной лодки более 3-х месяцев находился вне пункта постоянного базирования - участвовал в Главном военно-морском параде на День ВМФ в Кронштадте и выполнял задачи боевой подготовки в Баренцевом море.

На причале в Северодвинске экипаж ТАРПКСН «Дмитрий Донской» встречал командир Беломорской ВМБ контр-адмирал Аркадий Романов, который в своё время командовал этим крейсером. Командир БелВМБ принял доклад командира корабля капитана 1 ранга Олега Цыбина об успешном выполнении поставленных задач и прибытии в пункт постоянного базирования, поздравил подводников с возвращением домой и поблагодарил за службу.

Тяжёлый подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской» является самой большой в мире действующей подводной лодкой. Его длина превышает 170 метров, ширина – 23 метра, осадка в надводном положении – около 11 метров, а подводное водоизмещение составляет почти 50000 тонн.

В июле 2017 года крейсер впервые в истории совершил переход в надводном положении из Североморска в Кронштадт. Корабль успешно прошёл Балтийским проливами и по фарватеру Финского залива. 30 июля на рейде Кронштадта ТАРПКСН «Дмитрий Донской» принимал участие в Главном военно-морском параде ВМФ России.



/Пресс-служба Северного флота/