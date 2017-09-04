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04.09.2017 15:00

Житель Мурманска перевел деньги лже-риэлтору за услуги по сдаче жилья в аренду

В полицию Мурманска обратился местный житель 1967 года рождения с заявлением о мошенничестве.
Потерпевший рассказал, что искал в сети Интернет информацию о сдаче жилья в областном центре в аренду. На популярном сайте бесплатных объявлений он нашел подходящий вариант и перезвонил по указанному номеру. Собеседница представилась риэтором и пояснила, что ее услуги по поиску квартиры в аренду стоят 4,5 тысячи рублей. Внезапно звонок сорвался, а на мобильный телефон потерпевшего пришло смс-сообщение с адресом неизвестного сайта. Мурманчанин перешел по ссылке на сайт и нашел новое объявление о сдаче в аренду жилья. Позвонив на номер телефона, указанный в объявлении, он узнал от незнакомой женщины, что ее риэторские услуги будут стоить 4,5 тысячи рублей. Злоумышленница продиктовала потерпевшему номер своей банковской карты.
50-летний житель Мурманска перевел неизвестной необходимую сумму. После этого ему на телефон пришли три смс-сообщения с адресами квартир в Мурманске. Потерпевший проследовал по двум адресам и с удивлением узнал, что квартиры в аренду не сдаются. По третьему адресу жилье сдается посуточно.
Поняв, что его обманули, житель областного центра отправился в полицию.
По факту возбуждено и расследуется уголовное дело. В ходе проверки полицейские установили, что потерпевший оба раза звонил на номера телефонов, зарегистрировнные в Свердловской области.

 
/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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