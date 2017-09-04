Некоммерческие организации региона приглашают к участию во всероссийском конкурсе молодежных проектов

В Федеральном агентстве по делам молодежи стартовал прием заявок от некоммерческих организаций на участие во всероссийском конкурсе молодежных проектов.



В конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии могут принять участие молодежные и детские общественные объединения, являющиеся юридическими лицами и зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке не позднее, чем за год до проведения конкурса. Организации должны иметь статус всероссийских, межрегиональных и региональных объединений. Свои заявки НКО могут направить до 14 сентября 2017 года через автоматизированную информационную систему «Молодежь России».



Лауреатам конкурса будет предоставлен грант в форме субсидии, не превышающий 2 млн рублей. Размер государственной поддержки будет определен на основе заявки, содержащей сведения о предполагаемых расходах на реализацию проекта с их финансово-экономическим обоснованием.



Более подробная информация размещена на сайте Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.





/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /





