Судебные приставы Мурманской области приняли участие в экологическом субботнике

В минувшую субботу работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области приняли участие в экологической акции по озеленению города-героя Мурманска «Зеленый рекорд», которая проходит уже не первый год во многих регионах России.

В акции по озеленению заполярной столицы приняли участие тысячи жителей областного центра. Новые растения появились на 29 площадках во всех округах города: в скверах, парках, на детских площадках, вдоль дорог. Всего посажено 5 тысяч деревьев и кустарников: сирень, черемуха, акация, шиповник – тех видов растений, которые могут выжить в суровых северных условиях.

Как отметила заместитель главного судебного пристава Мурманской области Елена Косоурихина: «На акцию я пришла с мужем и сыном-второклассником. И как гласит народная мудрость – «мужчина в своей жизни должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына», так вот первую часть мудрости мой сын уже выполнил. Мы очень любим свой город, и, конечно же, хотим сделать его еще более зеленым и красивым».



/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/