Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.09.2017 12:22

АО «Апатитыводоканал» празднует 40-летний юбилей

Заместитель губернатора Евгений Никора, первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Мария Бородина и председатель регионального Комитета по тарифному регулированию Владимир Губинский в рамках рабочей поездки в Кировско-Апатитский район осмотрели производственные объекты АО «Апатитыводоканал», которое отмечает в этом году юбилей.
Генеральный директор предприятия Павел Евшин представил работу испытательного центра качества воды, насосной станции 1 подъема озера Имандра, электроподстанции 35/6 кВ. а также объект капитального строительства водовода г.Кировск, ул.Солнечная – н.п.Титан – ввод 1 этапа строительства. Реализация проекта водоснабжения поселка Титан от Кировска вместо существующей схемы от города Апатиты позволит значительно оптимизировать эксплуатационные затраты предприятия. На сегодня смонтировано 5000 м водовода Ду200. Общая протяженность трассы 6500 м.

В честь 40-летия АО «Апатитыводоканал» состоялось открытие памятного знака.

На торжественном вечере, посвященном юбилею предприятия, лучшим работникам «Апатитыводоканала» были вручены награды от имени губернатора Марины Ковтун и от регионального Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

В текущем году достижения АО «Апатитыводоканал» были отмечены региональной конкурсной комиссией IV Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES в номинации «Лидер внедрения на предприятии ТЭК наилучших доступных технологий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности». Проект предприятия «Повышение энергоэффективности насосной станции 2-го подъема г. Кировска и системы освещения насосной станции 2-го подъема г. Апатиты» представляет нашу область на федеральном этапе конкурса, итоги которого будут озвучены экспертным жюри в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» 3-7 октября в Москве.


/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.06
Евро = 69
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.