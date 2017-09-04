АО «Апатитыводоканал» празднует 40-летний юбилей

Заместитель губернатора Евгений Никора, первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Мария Бородина и председатель регионального Комитета по тарифному регулированию Владимир Губинский в рамках рабочей поездки в Кировско-Апатитский район осмотрели производственные объекты АО «Апатитыводоканал», которое отмечает в этом году юбилей.

Генеральный директор предприятия Павел Евшин представил работу испытательного центра качества воды, насосной станции 1 подъема озера Имандра, электроподстанции 35/6 кВ. а также объект капитального строительства водовода г.Кировск, ул.Солнечная – н.п.Титан – ввод 1 этапа строительства. Реализация проекта водоснабжения поселка Титан от Кировска вместо существующей схемы от города Апатиты позволит значительно оптимизировать эксплуатационные затраты предприятия. На сегодня смонтировано 5000 м водовода Ду200. Общая протяженность трассы 6500 м.



В честь 40-летия АО «Апатитыводоканал» состоялось открытие памятного знака.



На торжественном вечере, посвященном юбилею предприятия, лучшим работникам «Апатитыводоканала» были вручены награды от имени губернатора Марины Ковтун и от регионального Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.



В текущем году достижения АО «Апатитыводоканал» были отмечены региональной конкурсной комиссией IV Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES в номинации «Лидер внедрения на предприятии ТЭК наилучших доступных технологий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности». Проект предприятия «Повышение энергоэффективности насосной станции 2-го подъема г. Кировска и системы освещения насосной станции 2-го подъема г. Апатиты» представляет нашу область на федеральном этапе конкурса, итоги которого будут озвучены экспертным жюри в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» 3-7 октября в Москве.





/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /





