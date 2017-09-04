В Мурманской области начался региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»

В Мурманской области начался прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России».



За звание лучших смогут побороться молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, успешно ведущие предпринимательскую деятельность на территории региона.



Конкурс «Молодой предприниматель России» в Мурманской области организован Центром поддержки предпринимательства региона при поддержке Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области в рамках федеральной Программы «Ты — предприниматель».



В 2017 году конкурс проводится по 5 номинациям: «Открытие года», «Производство года», «Работодатель года», «Социальный бизнес года» и «Личный вклад года». Последняя номинация является специальной и присуждается тому, кто внес наибольший вклад в развитие молодежного бизнеса.



Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 по 30 сентября. Более подробную информацию о проведении конкурса и условиях участия можно получить в Центре поддержки предпринимательства Мурманской области по телефонам: 8 (8152) 41-07-44, 8 (8152) 41-07-33.



Победителей регионального этапа конкурса назовут в ноябре, они получат не только заслуженные награды и призы, но и уникальную возможность представить себя и защитить свой проект на всероссийском этапе конкурса в Москве.



Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить конкурсную заявку и направить ее на адрес электронной почты: event@cppmo.ru или подать по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, II этаж, Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Также следует успешно представить свою компанию членам жюри и занять призовое место в своей номинации, прийти на церемонию награждения и получить признание коллег и достойную награду.





/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /





