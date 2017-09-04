Проект "Городская среда" продолжает создавать более комфортные общественные пространства. В Североморске прошло собрание. Повестка — вступление в программу

Светлана Деменева.

В Мурманской области начат прием заявок на участие в программу "Городская среда". Ее называют новым национальным проектом, который полностью зависит от активности жителей городов и поселков. Участвовать в нем можно только общим решением жильцов. Собрания проходят во многих муниципалитетах. Первое - с повесткой о вступлении в программу - прошло в Североморске, в микрорайоне улицы Морская. Там собрались жители пяти домов, у которых есть общий большой двор. Участие в собрании приняли и представители администрации города и ОНФ. Но оказалось, что территория принадлежит муниципалитету - а значит, нужно просто подать заявку в местные органы власти.

Анна Женевская: "Это, все-таки, наша ответственность и очень хорошо. Если мы сможем попасть в эту программу, и нам помогут ее реализовать, мы будем более ответственно относиться к тому, что к нам поставили. Хотелось бы жить в уютном городе и в тепле. Мы прекрасно понимаем, что если мы сами не сделаем - за нас это никто не сделает".

Программа "Городская среда" принята по инициативе фракции "Единая Россия". В этом году на его финансирование выделено 20 миллиардов рублей. 119 миллионов на Мурманскую область. 102 миллиона добавил областной бюджет. Бюджет на 2018 год еще не сформирован - сколько денег будет выделено на программу "Городская среда" пока не совсем ясно. Но точно не меньше, чем в 2017. Любой дом, который проведет общее собрание и захочет принять участие в программе обязательно будет в нее включен. Возможно, что это произойдет не в следующем году. Планируется, что "Городская среда" будет работать до 2022 года. Постоянный контроль за расходованием средств на формирование комфортной городской среды ведут как в правительстве региона, так и партийные и общественные структуры, в том числе ОНФ.

Координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Мурманской области Артем Марышев: "На собраниях не всегда есть вера в эту программу - со скепсисом здравым относятся люди, не привыкли, что такое благо с федерального центра не падает в муниципалитеты. Но, я надеюсь, что в этом году скепсис отпадет".





