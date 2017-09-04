В Полярных Зорях День знаний отметили ярким, запоминающимся праздником

Татьяна Нестерова.

Молодость и знания - энергия будущего. В городе атомщиков Полярных Зорях День знаний отметили ярким, запоминающимся на всю жизнь праздником. Первоклассники вместе с учителями, родителями, старшеклассниками приняли участие в красочном шествии. На центральной площади прошло интерактивное театральное представление "День знаний в городе атомщиков". Ежегодный праздник проходит в рамках образовательного проекта "Школа Росатома". Для юных северян организованы не только веселая , творческая программа на улице, с мультдискотекой с ростовыми куклами, но и полезные мастер-классы, выставки, занятия интерактивной физикой, математикой, большое научное шоу в городском Доме культуры. С первого класса взрослые стремятся к тому, чтобы привить ребенку интерес к знаниям.

Директор Кольской АЭС - филиала АО "Концерн Росэнергоатом", заместитель председателя Мурманской областной Думы Василий Омельчук: "Сейчас мир - насыщенный знанями. Сегодня модно стало учиться, очень модно. И я желаю вам, чтобы вы сразу привили себе интерес к учению.

Яркий старт - успешный шаг в будущее, которое во многом определит правильный выбор профессии. Градообразующее предприятие совместно "Концерном Росэнергоатом" помогает реализовать в Полярных Зорях важнейшие социальные проекты, в том числе и "Школу Росатома", где по сути идет подготовка первого этапа формирования кадрового резерва атомной отрасли. К тому же, победа юных северян в профильных Олимпиадах, конкурсах дает преимущество при поступлении в крупнейшие опорные вузы страны.

Глава администрации муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией Максим Пухов: "Большое дело, что нашим партнером является АЭС. Потому что - буквально - они во всех сферах участвуют в жизни города. И образование - один из примеров, как они выполняют свою миссию, будучи социально ориентированным предприятием".





