Мурманчане установили "Зеленый рекорд". В городе высадили 5 тысяч деревьев и кустарников

Татьяна Нестерова.

Мурманск пошел на "Зеленый рекорд". Традиционная акция по озеленению областного центра прошла во всех округах города. Вместе с организаторами - администрацией, активистами в высадке деревьев и кустарников приняли участие горожане. В этом году во всех трех округах областного центра на газонах улиц, парков и скверов, территориях школ, организаций, предприятиях в рамках комплексной программы "Мурманск - город чистоты" высадили пять тысяч деревьев и кустарников.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Самое главное в этом мероприятии "Зеленый рекорд" - это, наверное, рекорд. Потому что нам хочется превысить те результаты, которые были в предыдущие года. Мы – мурманчане - трепетно относимся к зеленым насаждениям. Это, действительно, так".

Все саженцы - сирень, жимолость, шиповник, боярышник - обладают высокой морозоустойчивостью. Выращены на родине - в Кольском Заполярье. Осенние высадки кустарников дают хороший результат. Практически все растения приживаются. За все время, что в Мурманске проводят "Зеленый рекорд", уже посажено около 30 тысяч деревьев и кустарников.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Это как раз наглядный пример, когда каждый может сделать наш город чуточку красивее, чуточку зеленее, при чем, независимо от возраста, независимо от статуса, может любой".

Всех участников "Зеленого рекорда" объединили любовь и забота к Мурманску. И желание сделать его более ярким и благоустроенным.

Директор стоматологической клиники г. Мурманска Татьяна Елпанова: "Растения - легкие планеты. И мы сегодня оздоравливаем легкие планеты. Пусть в маленьком нашем городочке - высадим пять тысяч саженцев. Но это капля за каплей - будет океан".

Директор средней общеобразовательной школы №5 Ирина Ускова: "В этом году сажается шиповник массово. Красивые будут делать зеленые заборы - ограждения. Вот продуманность в этом вопросе и вовлеченность вселяют надежду на то, что лет через пять мы будем победителями - город Мурманск - в озеленении городов".







