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04.09.2017 13:15

За убийство жены житель Кольского района осужден к 12 годам лишения свободы

В Кольском районном суде окончено рассмотрение уголовного дела по обвинению ранее судимого местного жителя, 1982 г.р., в убийстве своей супруги.
Согласно предъявленному обвинению, мужчина обвинялся в том, что в ночь с 16 на 17 февраля текущего года, находясь в квартире по месту жительства в г.Кола, вступил в словесный конфликт с супругой. В ходе указанного конфликта последний взял в кухне нож и с достаточной силой нанес им потерпевшей один сквозной удар в область левого предплечья и один удар в область груди. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте до прибытия скорой помощи.
Необходимо отметить, что в момент совершения преступления в квартире находился ребенок потерпевшей и подсудимого, который в настоящее время передан под опеку родственникам.
В суде мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
Собранными по уголовному делу и представленными стороной обвинения в суде доказательствами вина последнего была доказана в полном объеме.
Приговором Кольского районного суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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