«Живи ярко!» В Заполярье стартует молодежная акция

Третий год подряд Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проводит областную молодежную акцию «Живи ярко!» в поддержку здорового образа жизни.



Традиционно специалисты Дворца культуры выезжают в отдаленные города и посёлки области с целью формирования отношения к здоровому образу жизни среди подростков и молодежи, пропаганды ответственного отношения к своему здоровью и окружающей среде, привлечения к активному участию в социально позитивных сферах жизни общества (культуре, спорте, искусстве, науке, общественной жизни), а также организации содержательного досуга молодежи.



С 2015 года творческий десант побывал в поселках Корзуново, Зверосовхоз, Междуречье, Тулома, Териберка, Кильдинстрой, Титан, Верхнетуломский, Ура-Губа и Зареченск.



В 2017 году старт областной молодежной акции «Живи ярко!» будет дан 9 сентября в 14.00 в городе Оленегорске в сквере «Надежда» в рамках празднования Дня города. В этот раз мероприятие пройдет под девизом «Молодежь – энергия будущего!». Гостей праздника ждет развлекательная программа с различными конкурсами, играми и розыгрышами. Все желающие смогут увидеть выступления лучших творческих коллективов и показательные выступления спортсменов Мурманской области, проявить эрудицию в интеллектуальной игре «Знай свой край», принять участие в танцевальном мастер-классе и флеш-мобе «Круче всех».



Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-76-58



/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/