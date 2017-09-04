Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.09.2017 17:05

«Живи ярко!» В Заполярье стартует молодежная акция

Третий год подряд Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проводит областную молодежную акцию «Живи ярко!» в поддержку здорового образа жизни.

Традиционно специалисты Дворца культуры выезжают в отдаленные города и посёлки области с целью формирования отношения к здоровому образу жизни среди подростков и молодежи, пропаганды ответственного отношения к своему здоровью и окружающей среде, привлечения к активному участию в социально позитивных сферах жизни общества (культуре, спорте, искусстве, науке, общественной жизни), а также организации содержательного досуга молодежи.

С 2015 года творческий десант побывал в поселках Корзуново, Зверосовхоз, Междуречье, Тулома, Териберка, Кильдинстрой, Титан, Верхнетуломский, Ура-Губа и Зареченск.

В 2017 году старт областной молодежной акции «Живи ярко!» будет дан 9 сентября в 14.00 в городе Оленегорске в сквере «Надежда» в рамках празднования Дня города. В этот раз мероприятие пройдет под девизом «Молодежь – энергия будущего!». Гостей праздника ждет развлекательная программа с различными конкурсами, играми и розыгрышами. Все желающие смогут увидеть выступления лучших творческих коллективов и показательные выступления спортсменов Мурманской области, проявить эрудицию в интеллектуальной игре «Знай свой край», принять участие в танцевальном мастер-классе и флеш-мобе «Круче всех».

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-76-58

/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.06
Евро = 69
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.