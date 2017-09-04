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04.09.2017 13:00

Руководитель регионального УФСИН поздравил коллектив «Берегини» с началом учебного года

В День знаний начальник УФСИН России по Мурманской области Евгений Шихов и командир отдела специального назначения «Айсберг» Андрей Покровский побывали в гостях у подшефных - воспитанников социального приюта для детей и подростков «Берегиня».
Евгений Витальевич поздравил коллектив учреждения с началом нового учебного года и поблагодарил педагогов за доброту, отзывчивость и стремление привнести в жизнь детишек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, любовь, теплоту и заботу.
Во время посещения «Берегини» руководству УФСИН посчастливилось пообщаться не только с коллективом учреждения, но и с их воспитанниками. Ребята с огромной радостью встретили гостей, наперебой рассказывали свои новости и задавали огромное количество вопросов. Особенно не хотели отпускать командира спецназа, который пришел в форме с орденами и медалями, чем приковал внимание абсолютно всех малышей.  
Директор приюта Алевтина Андреева выразила признательность Евгению Шихову за бойцов спецназа «Айсберг» УФСИН, которые активно участвуют в жизни «Берегини», являются незаменимыми наставниками при проведении в приюте разнообразных праздников и соревнований военно-патриотической направленности.

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
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