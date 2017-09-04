В Мурманске инспекторы ГИБДД высадили «Аллею безопасности»

Сотрудники Госавтоинспекции Заполярья приняли участие в акции «Зеленый город», проводившейся в Мурманске, и высадили свою «Аллею безопасности». Инспекторы и волонтеры вышли вместе с горожанами на озеленение одного из скверов регионального центра. Совместно с остальными участниками мероприятия сотрудники Госавтоинспекции высадили несколько десятков саженцев различных деревьев.



Как отмечают сотрудники областного управления ГИБДД, новая аллея призвана напоминать мурманчанам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а также привлечь внимание общественности к вопросам детского дорожно-транспортного травматизма. В знак своих намерений дорожные полицейские повязали на каждое посаженное дерево светоотражающую ленту.



На протяжении всего мероприятия сотрудники ГИБДД также проводили профилактические беседы с детьми младшего возраста и их родителями о мерах безопасности вблизи проезжей части и при ее пересечении. Многие граждане подходили к инспекторам сами, чтобы задать волнующие их вопросы или попросить разъяснить какой-либо пункт Правил дорожного движения. Каждому подошедшему было уделено время и даны разъяснения по интересующим его темам.







/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/