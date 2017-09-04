В сентябре состоится приём граждан исполняющим обязанности руководителя СУ СК РФ по Мурманской области

07 сентября 2017 года с 10.00 до 11.00 часов в следственном отделе по Кольскому району СУ СК РФ по Мурманской области, по адресу: г. Кола, ул. Миронова, д.18 состоится личный приём граждан и.о. руководителя следственного управления полковником юстиции Коробовым Олегом Алексеевичем по вопросам, относящимся к компетенции ведомства.



Телефоны для уточнения информации и записи на личный приём: (8-815-2)403-919, (8-815-2)403-918.



Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области