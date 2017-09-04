Кольская АЭС выполняет годовое задание на 102,4%

В августе 2017 года Кольская АЭС выработала 556,5 млн кВтч электроэнергии. Всего с начала текущего года станция выработала 6 544,1 млн кВтч. Перевыполнение плана ФАС за 8 месяцев составило 152 млн кВтч или 102,4%.

Суммарно с момента пуска АЭС выработано более 405 млрд. кВтч электроэнергии.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 1, 3 и 4 атомной станции, энергоблок № 2 - в планово-предупредительном ремонте.

В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 840 МВт.

Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 30-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции находится в пределах 0,08 - 0,10 мкЗв/час (микроЗиверт в час).





/Управление информации и общественных связей Кольской АЭС/